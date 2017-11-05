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Приватизацію держпідприємств здійснюватимуть через ProZorro

Володимир Гройсман зазначив, що такі процедури дозволяють проводити приватизацію за допомогою прозорих електронних систем
Кабінет міністрів доручив відпрацювати пілотний проект з продажу об'єктів малої приватизації через електронну систему державних закупівель ProZorro.
Приватизацію держпідприємств здійснюватимуть через ProZorro Фото: 112.ua

Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні уряду, інформує сайт Кабміну.

Володимир Гройсман зазначив, що такі процедури дозволяють проводити приватизацію за допомогою прозорих електронних систем.

За його словами, відкритий продаж неефективних державних підприємств буде сприяти викоріненню корупційних схем.

"Про що йде мова - є невелике державне підприємство, яке може бути продане. Його можна продавати якимись невідомими схемами, а можна продавати абсолютно прозоро - через електронну площадку: хто зареєструвався, той купив", - сказав він.

"Кожному українцеві, підприємцю не треба йти на уклін до чиновника і займатися корупцією, щоб щось купити, - він вийшов на електронний реєстр, подивився, якщо є якийсь об'єкт, який його цікавить для розвитку свого бізнесу, він зробив електронну заявку, прийняв участь в електронних торгах - і все, немає ніяких проблем", - підкреслив Гройсман.

Прем'єр-міністр закликав швидко внести прийняті пропозиції в робочому варіанті.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що якщо пілотний проект буде успішним, його розповсюдять на продаж великої частини неефективних державних підприємств.

Нагадаємо, Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.

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11 05 2017 18:27
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