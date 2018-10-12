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Приймальню Бойка на Полтавщині облили фарбою

Рпозиціонери звинувачують представників організації С14
У ніч на 9 грудня в місті Кременчук Полтавської області був зіпсований фасад громадської приймальні народного депутата, співголови "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка.
Приймальню Бойка на Полтавщині облили фарбою Фото: opposition.org.ua

В інциденті опозиціонери звинувачують представників організації С14, повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку" в понеділок.

"Своїми брудними і боязкими витівками радикальним молодчикам не залякати ні працівників приймальні, ні тих, хто підтримує Юрія Бойка", - йдеться у повідомленні на сайті "Опоблоку".

У свою чергу на Facebook-сторінці організації С14 зазначається, що громадській приймальні голови Бойко в Кременчуці, "додали "крові" невідомі патріоти".

"Нагадали любителю Росії, як до нього і його діяльності ставляться жителі міста", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 листопада, на столичному автовокзалі на Деміївці активісти організації "С14" провели акцію протесту.

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10 12 2018 18:57
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