Приймальню Бойка на Полтавщині облили фарбою
В інциденті опозиціонери звинувачують представників організації С14, повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку" в понеділок.
"Своїми брудними і боязкими витівками радикальним молодчикам не залякати ні працівників приймальні, ні тих, хто підтримує Юрія Бойка", - йдеться у повідомленні на сайті "Опоблоку".
У свою чергу на Facebook-сторінці організації С14 зазначається, що громадській приймальні голови Бойко в Кременчуці, "додали "крові" невідомі патріоти".
"Нагадали любителю Росії, як до нього і його діяльності ставляться жителі міста", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, що 10 листопада, на столичному автовокзалі на Деміївці активісти організації "С14" провели акцію протесту.
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