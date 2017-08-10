Приймальню нардепа Чумака в Києві облили фарбою

Невідомий облив фарбою стіни будівлі приймальні народного депутата Віктора Чумака на вулиці Попудренка у Дніпровському районі Києва.

Gорушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеження волі до п'яти років, - повідомляється на сайті поліції

Сам Чумак у Facebook написав, що в п'ятницю "один блазень" слідкував за ним у Верховній Раді, а в суботу "двоє блазнів" ходили за його сином. Водночас депутат не знає, хто стоїть за цим.

Нагадаємо, у четвер, 28 вересня, близько 23:00 невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.

Раніше, в селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.

