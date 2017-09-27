Прийшов час заміни начальника Генштабу, - Юрій Береза

"У мене є офіційний запит про відсторонення на момент розслідування начальника Генштабу від виконання своїх службових обов'язків"

Прийшов час заміни начальника Генерального штабу.

"Почитаємо обов'язки вищих посадових осіб за всі події. У першу чергу за пожежну безпеку у Збройних силах України несе відповідальність начальник Генерального штабу. Після Балаклії (23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклія Харківської області. - Gazeta.ua) у мене є офіційний запит про відсторонення на момент розслідування начальника Генштабу від виконання своїх службових обов'язків", - заявив народний депутат з фракції "Народний фронт", колишній комбат Юрій Береза в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Прийшов час заміни і приходу до Генерального штабу свіжої крові. Людини, яка здатна насправді оцінити все. Стратегічно начальник Генштабу мав зробити кілька речей за підсумками засідання комітету національної безпеки і оборони. Боєприпаси першої і другої категорії - зробити все, щоб вони не були на одній території. Розмістити по боєздатних бригадах, які можуть приймати участь у бойових діях проти Російської Федерації", - пояснив нардеп.

"Після Радянського Союзу в Україні досить велика кількість баз. Зробити ревізію і відсортувати те, що нам потрібно на сьогодні, завтра і те, що нам буде потрібно післязавтра. Розтягнути по всій лінії можливого протистояння з РФ", - додав Береза.

26 вересня близько 22:00 біля Калинівки на Вінничині почалися потужні вибухи боєприпасів на військовому складі Міністерства оборони, який називають одним із найбільших в Україні. Вибухають танкові боєприпаси. Двох людей госпіталізували.

Із міста та прилеглих сіл Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальник, Стрижавка евакуювали 24 тис людей.

Президент Петро Порошенко збирає військове командування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації в Калинівці.