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Призерам Паралімпіади-2018 держава виплатить понад 90 млн грн, – Мінспорту

На Паралімпіаді-2018 Україна отримала 22 медалі
Призерам Паралімпіади-2018 Україна виплатить понад 90 млн гривень.
Призерам Паралімпіади-2018 держава виплатить понад 90 млн грн, – Мінспорту Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

"Інформуємо громадськість, що держава виплатить нашим чемпіонам і призерам XII зимових Паралімпійських ігор грошові винагороди на загальну суму понад 90 млн гривень. Нагадую, що наші паралімпійці отримають за I місце - 125 тис. доларів; за II місце - 80 тис. доларів, за III місце - 55 тис. дол", - повідомив виконуючий обов'язки міністра спорту України Микола Даневич.

В. о. міністра опублікував скан-копію відповідного наказу по міністерству №1187 від 19 березня за його підписом, в якому вказано загальний фонд винагороди в розмірі 3 млн 440 тис. доларів.

Нагадаємо, в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 18 березня пройшли XII зимові Паралімпійські ігри. У Південній Кореї зібралися більше п'ятисот спортсменів з 48 країн світу. Вони змагалися між собою у 6 спортивних дисциплінах. Всього на Паралімпіаді-2018 було розіграно 80 комплектів медалей.

Збірну України на зимових Паралімпійських іграх у Пхенчхані представляли 33 спортсмени. Паралімпійська команда України посіла шосте місце в медальному заліку завершилися в Пхенчхані зимових Ігор-2018. В активі збірної України 22 нагороди - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей.

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19 03 2018 10:24
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