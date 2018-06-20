Призначення Жебрівського аудитором НАБУ не відповідає критеріям закону про бюрю, - Ситник

Призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України не відповідає критеріям положень закону про бюро.

"Він не відповідає критеріям, визначеним статтею 26 закону про НАБУ", - повідомив голова НАБУ Артем Ситник в коментарі "Українським новинам".

Відповідно до статті 26 закону про НАБУ, аудит проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент, Верховна Рада і Кабінет міністрів щорічно визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном або в міжнародних організаціях, які володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Ситник зазначає, що у Жебрівського відсутній міжнародний досвід.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.