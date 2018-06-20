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Призначення Жебрівського аудитором НАБУ не відповідає критеріям закону про бюрю, - Ситник

У Жебрівського відсутній міжнародний досвід
Призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України не відповідає критеріям положень закону про бюро.
Призначення Жебрівського аудитором НАБУ не відповідає критеріям закону про бюрю, - Ситник Фото: з вільних джерел

"Він не відповідає критеріям, визначеним статтею 26 закону про НАБУ", - повідомив голова НАБУ Артем Ситник  в коментарі "Українським новинам". 

Відповідно до статті 26 закону про НАБУ, аудит проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент, Верховна Рада і Кабінет міністрів щорічно визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном або в міжнародних організаціях, які володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Ситник зазначає, що у Жебрівського відсутній міжнародний досвід.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.

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20 06 2018 16:28
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