Призначено новий судовий розгляд щодо командира "Беркута"
Про це повідомляє прес-служба суду.
"Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду Києва про повернення обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням командира оперативної групи № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві у перешкоджанні діяльності народних депутатів України, професійній діяльності журналістів, а також у перевищенні влади при затриманні в ніч з 22 січня 2014 року на 23 січня 2014 року учасників рухів "Автомайдан" та "Євромайдан" на Кріпосному провулку у місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Відповідну скаргу подав прокурор на ухвалу Солом’янського районного суду Києва від 26 жовтня 2017 року.
Тоді суд повернув прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню Логвиненка А.Д. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу.
За результатами апеляційного розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і призначив новий розгляд у суді першої інстанції.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозри двом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" про причетність до розгону акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.
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