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Призначено новий судовий розгляд щодо командира "Беркута"

Відповідну скаргу подав прокурор на ухвалу Солом’янського районного суду Києва від 26 жовтня 2017 року
Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду Києва та призначив новий розгляд кримінального провадження стосовно командира оперативної групи "Беркут", якого звинувачують у протидії акціям протесту під час Євромайдану.
Призначено новий судовий розгляд щодо командира "Беркута" Фото: ЕРА

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду Києва про повернення обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням командира оперативної групи № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві у перешкоджанні діяльності народних депутатів України, професійній діяльності журналістів, а також у перевищенні влади при затриманні в ніч з 22 січня 2014 року на 23 січня 2014 року учасників рухів "Автомайдан" та "Євромайдан" на Кріпосному провулку у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Відповідну скаргу подав прокурор на ухвалу Солом’янського районного суду Києва від 26 жовтня 2017 року.

Тоді суд повернув прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню Логвиненка А.Д. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу.

За результатами апеляційного розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозри двом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" про причетність до розгону акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.



 

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06 03 2018 20:53
ТЕГИ: Беркут, суд
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