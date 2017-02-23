Призначено перший штраф в розмірі 320 тис. грн за недопуск на підприємтво

Інспекторами Управління було складено акт про перешкоджання контролюючому органу у проведенні перевірки

Роботодавець перешкоджав перевірці. Результат — сплата штрафу у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, а саме - 320 тис. грн.

Інспекторами Управління Держпраці в Івано-Франківській області була проведена планова перевірка ТОВ "Технобуд-Сервіс" щодо дотримання норм законодавства з питань охорони праці та трудового законодавства, - інформує прес-служба Держпраці в Івано-Франківській області.

Встановлено, що в порушення вимог статті 24 КЗпП України трудові відносини з усіма працівниками ТОВ "Технобуд-сервіс" не були належним чином оформлені: на вимогу інспекторів не надано для перевірки відповідних договорів чи наказів керівника.

Згідно з наданою ДФС інформацією у 2016 році в ТОВ "Технобуд-Сервіс" працювало 37 осіб за цивільно-правовими договорами та 16 осіб − за трудовими договорами.

Інспекторами Управління було складено акт про перешкоджання контролюючому органу у проведенні перевірки.

Відповідно до ст. 265 КЗпП України за недопущення до проведення перевірки з питань оформлення трудових відносин юридичні особи несуть відповідальність у вигляді штрафу у стократному розмірі мінімальної заробітної плати – 320 тисяч гривень.

Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1886 КУпАП.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України опублікував проект постанови, у якому йдеться про порядок проведення контролю за дотриманням законодавства про працю. Відтепер інспектор матиме право приходити із перевірками у будь-який час доби: навіть посеред ночі.