Призначено перший штраф в розмірі 320 тис. грн за недопуск на підприємтво
Інспекторами Управління Держпраці в Івано-Франківській області була проведена планова перевірка ТОВ "Технобуд-Сервіс" щодо дотримання норм законодавства з питань охорони праці та трудового законодавства, - інформує прес-служба Держпраці в Івано-Франківській області.
Встановлено, що в порушення вимог статті 24 КЗпП України трудові відносини з усіма працівниками ТОВ "Технобуд-сервіс" не були належним чином оформлені: на вимогу інспекторів не надано для перевірки відповідних договорів чи наказів керівника.
Згідно з наданою ДФС інформацією у 2016 році в ТОВ "Технобуд-Сервіс" працювало 37 осіб за цивільно-правовими договорами та 16 осіб − за трудовими договорами.
Інспекторами Управління було складено акт про перешкоджання контролюючому органу у проведенні перевірки.
Відповідно до ст. 265 КЗпП України за недопущення до проведення перевірки з питань оформлення трудових відносин юридичні особи несуть відповідальність у вигляді штрафу у стократному розмірі мінімальної заробітної плати – 320 тисяч гривень.
Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1886 КУпАП.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України опублікував проект постанови, у якому йдеться про порядок проведення контролю за дотриманням законодавства про працю. Відтепер інспектор матиме право приходити із перевірками у будь-який час доби: навіть посеред ночі.
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