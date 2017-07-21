Призначено в.о. голови правління ПриватБанку

20 липня під час засідання члени наглядової ради задовольнили прохання Шлапака про відставку з посади голови.

Про це FinClub повідомили в ПриватБанку.

Виконуючим обов'язки голови правління банку була призначена Галина Пахачук.

Раніше Шлапак повідомляв, що наглядова рада Приватбанку розгляне заяву про його відставку 20 липня.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.