Призначений Януковичу безкоштовний адвокат зустрівся з ним у Росії
Овсянніков розповів, що зустрівся з Януковичем у Росії та погодив правову позицію, яка буде озвучена в суді 16 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Правова позиція охороняється адвокатською таємницею, тому говорити про неї я не можу. Якщо за цей час будуть якісь зміни, може, я її заздалегідь і опублікую, якщо буде дозвіл і бажання клієнта", - сказав адвокат.
Також Овсянніков зазначив, що, незважаючи на рішення суду про призначення Януковичу іншого безкоштовного адвоката, його участь у справі не анульована, і він має бути присутнім на засіданні 16 серпня.
"Про рішення суду 1 серпня мені поки що відомо лише зі ЗМІ, у суді мені про це не було оголошено", - заявив адвокат.
Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня. Адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. У зв'язку з цим Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву.
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