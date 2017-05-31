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Призов офіцерів запасу розпочнеться найближчими тижнями, - Міноборони

Призиватимуть офіцерів за військовими спеціальностями, щодо яких у армії існує некомплект
Представник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович розповів, що призов офіцерів запасу до української армії розпочнеться вже найближчими тижнями.
Призов офіцерів запасу розпочнеться найближчими тижнями, - Міноборони Фото galka.if.ua

Набиратимуть невелику кількість офіцерів: "про тисячі мова не йде", - зазначив Юзеф Венскович, інформує ВВС Україна 

"Зараз наказ перебуває у Міністерстві юстиції на державній реєстрації. Орієнтовно до кінця тижня він має бути зареєстрований. Далі буде процедура надання відповідних розпоряджень до військкоматів - це також займе один-два дні", - сказав Венскович.

Призиватимуть офіцерів за військовими спеціальностями, щодо яких у армії існує некомплект.

Водночас він наголосив, що нестача молодших офіцерів у ЗСУ не є критичною.

"Не можна говорити про якийсь великий некомплект. Життя не стоїть на місці - у когось закінчується контракт і він звільняється, хтось переходить на вищі посади. Тобто, йде переміщення по кар'єрним щаблям і відповідно звільняються посади первинних офіцерів", - пояснив прес-офіцер.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.

 

 

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31 05 2017 15:16
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