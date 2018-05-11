Призовна кампанія у столиці перебуває на межі зриву
"Станом на 5 листопада, відповідно до плану призову ми призвали до лав Збройних сил України 39,5 % призовників. Явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці, вкрай-вкрай низька", - заявив на брифінгу 5 листопада військовий комісар Києва Сергій Клявлін, пише УП.
За словами військового комісара, нині явка призовників на дільниці становить лише 8%.
"Громадяни – жителі Києва до призовних дільниць як не звертались, так і не звертаються. Ми їх розшукуємо за допомогою органів Національної поліції і вже доставляємо до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до військової служби", - сказав Клявлін.
Він також розповів, що на військову службу за контрактом станом на 5 листопада призвано 346 громадян – мешканців Києва. Серед них 76 жінки і 163 мають статус учасника бойових дій.
Нагадаємо, Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році з 2 до 3 місяців.
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