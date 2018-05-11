Призовна кампанія у столиці перебуває на межі зриву, оскільки станом на початок листопада призвано менше 40%.

"Станом на 5 листопада, відповідно до плану призову ми призвали до лав Збройних сил України 39,5 % призовників. Явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці, вкрай-вкрай низька", - заявив на брифінгу 5 листопада військовий комісар Києва Сергій Клявлін, пише УП.

За словами військового комісара, нині явка призовників на дільниці становить лише 8%.

"Громадяни – жителі Києва до призовних дільниць як не звертались, так і не звертаються. Ми їх розшукуємо за допомогою органів Національної поліції і вже доставляємо до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до військової служби", - сказав Клявлін.

Він також розповів, що на військову службу за контрактом станом на 5 листопада призвано 346 громадян – мешканців Києва. Серед них 76 жінки і 163 мають статус учасника бойових дій.