Призовникам не вручатимуть повістки на кордоні

Військові комісари та Державна прикордонна служба не будуть видавати повістки на строкову службу до ЗСУ і Нацгвардії у пунктах пропуску "Рава Руська", "Шегіні", або будь-якому іншому.

Про це заявили прес-офіцер ОК "Захід" Анатолій Прошин та речник Держприкордонслужби Олег Слободян, коментуючи інформацію про нібито прохання військкоматів виставити на пунктах пропуску своїх співробітників для вручення повісток призовникам, повідомляє "Українська правда".

"Ніяких звернень з боку військових до Державної прикордонної служби не було. Вручення повісток громадянам України на проходження строкової військової служби буде здійснюватися винятково в рамках чинного законодавства", - заявив Прошин.

У свою чергу Слободян також заявив, що жодних вручень повісток на кордоні не буде, бо це не передбачено законодавством.

"Ми діємо тільки в межах чинного законодавства. Ніяких змін, які б регламентували порядок роботи представників військкоматів поряд із пунктами пропуску чи у пунктах пропуску немає. Тому на Державну прикордонну службу ніхто жодних додаткових повноважень не покладав. Тому ця інформація не має під собою жодного підґрунтя", - зазначив Слободян.

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Львівського обласного військкомату нібито мали почати чергувати перед пунктом пропуску "Шегині", щоб виявляти призовників.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.