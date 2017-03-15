Призупинення торгівлі з ОРДЛО - це початок повної втрати окупованих територій, - Найєм

"У результаті делегітимізується все - саме поняття війни, органи влади, честь і гідність Збройних сил, реформи в поліції, зусилля в тилу... Все зводиться до дрібного торгашества"

Народний депутат Мустафа Найєм зазначив, що жадібність і легкодухість лідерів коштуватимуть українцям довгих років повернення земель.

Спочатку вони називають блокадників рукою Кремля, потім приймають рішення розігнати її силою, кидають у політичні жорна поліцію і силові структури, а потім - коли ситуація набуває обрисів маразму - вирішують, що взагалі блокада - це добре, але тільки якщо за рішенням РНБО.

Висловлю свою думку, - написав Мустафа Найєм у Facebook.

Три роки вони не хочуть визнати окупацію Донбасу на законодавчому рівні (наразі поспіхом готують законопроект, текст якого намагаються поцупити в інших). Законопроекти гальмуються, відповідей немає, напруження зростає. Весь цей час система продовжує утримувати на плаву компанії Ріната Ахметова за рахунок людей - за формулою Роттердам+. Торгівля з Кримом триває в рамках ганебної вільної економічної зони, якою активно користуються все ті самі Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ.

У результаті делегітимізується все - саме поняття війни, органи влади, честь і гідність Збройних сил, реформи в поліції, зусилля в тилу... Все зводиться до дрібного торгашества.

Власну нерішучість пояснюють гібридним характером війни, звинувачуючи всіх і вся в колабораціонізмі. А на всі запитання відповідь одна: "Кому пояснювати - цим відморозкам, парасюкам-семенченкам?!"

Чорт його бери, та крім них у країні є мільйони людей, які не розуміють, що відбувається! Країні пояснюють, навіть не натякають на якусь цілісну стратегію та бачення - до чого це все призводить, які болючі компроміси на нас чекають і з чим доведеться погодитися заради єдності в майбутньому.

Призупинення торгівлі з ОРДЛО технічно і фактично - це початок повної втрати окупованих територій. Слідом за поставками руди з російських ГЗКів і відновленням виробництва на конфіскованих підприємствах почнеться облаштування життя робітників, їхніх сімей та супутньої інфраструктури. Системний бізнес буде вважати ризики інакшими, ніж Кремль, - не ситуативно і "лише б гірше", а з довгостроковим плануванням. Для Усманова, на відміну від Суркова, це вже не просто територія, а актив, про який треба дбати, бо він дає прибуток.

Відповідальні за все це як ті, хто в догоду інтересам свого електорату (а хто банально - гаманця) використовували настрій людей, щоб влаштувати блокаду, так і ті, хто три роки не могли знайти в собі сміливість говорити з людьми прямо, переконувати і пояснювати природу взаємовідносин з неконтрольованими територіями. Хто два з половиною місяці не приймали рішення і не змогли відокремити інтереси олігархів, які так чи інакше були замішані в блокаді, від реальних настроїв людей; кому простіше було влаштовувати міжсобойчик, пити чай у високих кабінетах, а не виходити до людей і пояснювати.

Жадібність і легкодухість лідерів коштуватимуть нам довгих років повернення наших земель.

Нагадаємо, Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.