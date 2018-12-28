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Психологічна експертиза визнала неосудною киянку, яка втопила двох своїх дітей

Жінка перебуває під наглядом у медустанові закритого типу
Підозрювана в утопленні двох своїх дітей колишня вихователька дитсадка 36-річна Катерина Бабкіна пройшла комплексну психолого-психіатричну експертизу в стаціонарі Київської міської клінічної психіатричної лікарні №1 і була визнана психічно хворою.
Психологічна експертиза визнала неосудною киянку, яка втопила двох своїх дітей Катерина Бабкіна. Фото: pravda.com.ua

"Після експертизи лікарі повідомили, що вона перебувала в неосудному стані у зв'язку з психічним захворюванням, поки що її стан залишається незмінним", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, інформує LB.ua.

Зараз жінка перебуває в медичній установі закритого режиму, термін її перебування в клініці залежить від психічного стану і лікарів.

У кримінальній справі за фактом загибелі дітей зараз очікуються експертизи тіл.

Нагадаємо, 36-річна киянка Катерина Бабкіна втопила в озері двох своїх дітей - 6-річну дочку і 5-річного сина наприкінці жовтня. Батько розшукував дітей, поки його колишня дружина в усьому не зізналася.

 
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28 12 2018 16:47
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