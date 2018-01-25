ПСЖ відпустить Неймара в Реал, якщо парижани виграють ЛЧ, - ЗМІ
Про це повідомляє Goal.com.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі не проти відпустити недавно придбаного за рекордну суму гравця в Реал, де той зможе замінити Роналду.
За інформацією видання, бразилець повідомив своїм близьким, що хотів би повернутися в Іспанію і виступати за "вершкових".
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Раніше повідомлялося, що Неймар навмисно псує відносини з одноклубниками, щоб наблизити свій перехід у Реал.
Нагадаємо, після трансферу бразильця Неймара з "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро керівництво Ла Ліги одразу заявило, що французи зі своїми катарськими власниками порушили правила фінансового фейр-плей. Однак, Тебас не обмежилися лише заявами, а за три місяці начебто розкрили підозрілі фінансові схеми ПСЖ та домагаються виключення французького клубу з єврокубків.
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