CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСайт Вселенського патріархату оновив диптих помісних православних церков, внісши до переліку Православну церкву України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПЦУ внесли в диптих помісних церков на сайті Вселенського патріархату
Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія призначена на 3 лютого
Фото: ua.igotoworld.com
У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України, повідомляє 23 січня "Інтерфакс-Україна".
Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія призначена на 3 лютого.
Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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23 01 2019 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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