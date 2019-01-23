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ПЦУ внесли в диптих помісних церков на сайті Вселенського патріархату

Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія призначена на 3 лютого
Сайт Вселенського патріархату оновив диптих помісних православних церков, внісши до переліку Православну церкву України.
ПЦУ внесли в диптих помісних церков на сайті Вселенського патріархату Фото: ua.igotoworld.com

У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України, повідомляє 23 січня "Інтерфакс-Україна".

Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія призначена на 3 лютого.

Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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23 01 2019 15:21
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