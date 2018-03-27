Пучдемон поскаржився на іспанський уряд в ООН

Скарга була зареєстрована днем раніше, 26 березня

Комітет з прав людини ООН зареєстрував скаргу колишнього глави регіонального уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який стверджує про порушення Іспанією його політичних прав.

Про це заявила прес-секретар ООН Джулія Гронневет, повідомляє АР.

"Комітет з прав людини ООН зареєстрував скаргу колишнього президента Каталонії, який стверджує, що Іспанія порушила його політичні права", - йдеться у повідомленні.

Скарга була зареєстрована днем раніше, 26 березня.

За словами Гронневет, справа є конфіденційною, а тому додаткова інформація не може бути надана.

Реєстрація означає, що в іспанського уряду є шість місяців для надання правозахисному органу будь-якої інформації з цього питання.

Нагадаємо, німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення щодо його екстрадиції.

Німецька поліція затримала Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.