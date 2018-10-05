Пучдемон відмовився очолювати уряд Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон вирішив не висувати свою кандидатуру на посаду керівника регіону.

Про це він заявив у четвер, 10 травня, у відеозверненні з Німеччини, де перебуває після затримання у зв'язку з порушеною проти нього в Іспанії кримінальної справою. На думку Пучдемона, новим главою каталонського уряду має стати Кім Торра, пише DW з посиланням на AFP.

Заява Пучдемона пролунала після того, як Конституційний суд Іспанії розпочав розглядподання уряду країни щодо закону, ухваленого каталонським парламентом, який дозволяє заочне обрання голови уряду регіону. Розгляд цього подання фактично заморожує дію цього закону та блокує можливість обрання Карлеса Пучдемона новим очільником уряду регіону.

Голову Женералітету Каталонії мають обрати до 22 травня. Якщо цього не станеться, будуть призначені чергові дострокові вибори до регіонального парламенту.

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон з жовтня минулого року перебуває за межами Іспанії. У країні проти нього та інших лідерів каталонського руху за незалежність порушили кримінальні справи за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону, якому в Іспанії загрожує до 30 років ув'язнення, закидають також незаконне привласнення державних коштів. На даний момент він не має право залишати територію Німеччини та очікує рішення суду щодо його можливої екстрадиції на батьківщину.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про готовність вести діалог з майбутнім регіональним урядом Каталонії. Попри це голова іспанського уряду вказав на важливість проведення такого діалогу в "рамках закону".

Нагадаємо, політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90% осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону.

Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися у грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Утім сформувати новий уряд їм досі так і не вдалося.