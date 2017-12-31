Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пучдемон вимагає від Мадрида відновити уого уряд у Каталонії

Пучдемон наполягає, що він досі є "законним" лідером Каталонії
Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон зажадав, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність.
Пучдемон вимагає від Мадрида відновити уого уряд у Каталонії Фото: reuters.com

Про це пише AFP.

"Як президент, я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує ... відновити все, що вони експропріювали у каталонців", - сказав Пучдемон з Брюсселя, закликаючи Мадрид "вести переговори політично".

Пучдемон наполягає, що він досі є "законним" лідером Каталонії і що електорат проявив себе "демократично зрілим, завоювавши право утворити республіку вільних чоловіків і жінок".

Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% голосів, три партії, що виступають за незалежність Каталонії, отримали в місцевому парламенті 70 місць із 135.

У четвер, 21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.

На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.

Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2017 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.