Пучдемон вимагає від Мадрида відновити уого уряд у Каталонії
Про це пише AFP.
"Як президент, я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує ... відновити все, що вони експропріювали у каталонців", - сказав Пучдемон з Брюсселя, закликаючи Мадрид "вести переговори політично".
Пучдемон наполягає, що він досі є "законним" лідером Каталонії і що електорат проявив себе "демократично зрілим, завоювавши право утворити республіку вільних чоловіків і жінок".
Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% голосів, три партії, що виступають за незалежність Каталонії, отримали в місцевому парламенті 70 місць із 135.
У четвер, 21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.
На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.
Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.
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