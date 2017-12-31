Пучдемон вимагає від Мадрида відновити уого уряд у Каталонії

Пучдемон наполягає, що він досі є "законним" лідером Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон зажадав, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність.

Про це пише AFP.

"Як президент, я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує ... відновити все, що вони експропріювали у каталонців", - сказав Пучдемон з Брюсселя, закликаючи Мадрид "вести переговори політично".

Пучдемон наполягає, що він досі є "законним" лідером Каталонії і що електорат проявив себе "демократично зрілим, завоювавши право утворити республіку вільних чоловіків і жінок".

Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% голосів, три партії, що виступають за незалежність Каталонії, отримали в місцевому парламенті 70 місць із 135.

У четвер, 21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.

На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.

Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.