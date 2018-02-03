Пучдемон вирішив очолити "уряд у вигнанні"

Днем раніше він відмовлявся очолити регіон і закликав підтримати кандидатуру Жорді Санчеса

Колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив про плани очолити уряд бунтівного іспанського регіону у вигнанні - "Рада Республіки".

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

"Це буде схоже на уряд у вигнанні... Це не в тіні. Ми вважаємо, що краще працювати у вільному просторі без загроз або побоювань. Він повинен діяти без проблем з іспанським правосуддям або поліцією. Це кабінет або уряд, який повинен представляти... нашу політичну реальність", - зазначив Пучдемон.

Він хоче, щоб у "Раді Республіки" було представлено інтереси каталонців від місцевих громад до громадянського суспільства.

"Рада повинна мати представництво від місцевих громад та громадянського суспільства... Ми перейдемо від старої системи правління - "уряд для народу" - до нової системи, яка буде (урядом) з народом", - розповів Пучдемон.

За його словами, перемога сепаратистських партій на дострокових виборах у грудні забезпечила йому необхідну легітимність.