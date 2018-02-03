Пучдемон вирішив очолити "уряд у вигнанні"
Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.
"Це буде схоже на уряд у вигнанні... Це не в тіні. Ми вважаємо, що краще працювати у вільному просторі без загроз або побоювань. Він повинен діяти без проблем з іспанським правосуддям або поліцією. Це кабінет або уряд, який повинен представляти... нашу політичну реальність", - зазначив Пучдемон.
Він хоче, щоб у "Раді Республіки" було представлено інтереси каталонців від місцевих громад до громадянського суспільства.
"Рада повинна мати представництво від місцевих громад та громадянського суспільства... Ми перейдемо від старої системи правління - "уряд для народу" - до нової системи, яка буде (урядом) з народом", - розповів Пучдемон.
За його словами, перемога сепаратистських партій на дострокових виборах у грудні забезпечила йому необхідну легітимність.
Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі