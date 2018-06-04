Пучдемон вийшов на свободу з німецької в’язниці

Він подякував за міжнародну підтримку і закликав звільнити ув’язнених в Іспанії каталонських політиків

Екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон вийшов на свободу із тюрми у німецькому Ноймюнстері після того, як за нього внесли 75 тисяч євро застави.

Пучдемон коротко звернувся до журналістів кількома мовами. Він подякував за міжнародну підтримку і закликав звільнити ув’язнених в Іспанії каталонських політиків, повідомляє каталонське видання La Vanguardia.

"Я прошу негайного звільнення всіх товаришів, яких продовжують утримувати в іспанських тюрмах", - зазначив колишній глава Каталонії, додавши, що для Європи сьогодні є соромом мати політичних в’язнів.

Пучдемон також заявив, що зараз "настав час діалогу" з Мадридом.

"Прийшов час для політики, немає жодного виправдання для іспанської влади, щоб не розпочати діалог з Каталонією для пошуку політичного рішення", - додав він.

Нагадаємо, що в Німеччині суд звільнив під заставу колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебував під вартою.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.