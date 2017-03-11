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Пучдемон збирається брати участь у дострокових виборах у Каталонії

Повертатися в Іспанію він як і раніше не має наміру
Екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон збирається взяти участь у дострокових виборах у Каталонії з-за кордону.
Пучдемон збирається брати участь у дострокових виборах у Каталонії Фото: reuters.com

Про це він заявив в інтерв'ю бельгійському телеканалу RTBF.

Пучдемон заявив, що готовий виставити свою кандидатуру на дострокових виборах у Каталонії і вести виборчу кампанію з "будь-якої точки світу".

Він додав, що не має наміру повертатися в Іспанію, поки не переконатися, що стосовно нього буде здійснюватися "справжнє правосуддя".

"Я не збираюся ховатися від правосуддя, але від справжнього правосуддя", - заявив він.

Уряд Іспанії призначила дострокові вибори в Каталонії на 21 грудня.

Нагадаємо. напередодні іспанський суд видав ордер на арешт Пучдемона.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави.

Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії.

Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.

Нагадаємо, Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав скликані Мадридом вибори в регіоні викликом, який він приймає.

Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

 

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03 11 2017 21:37
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