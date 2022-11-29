Пункти незламності в Україні обладнають терміналами Starlink

Мінцифри планує обладнати «пункти незламності» терміналами супутникового інтернету Starlink. Буде створено тисячі публічних точок із Wi-Fi по всій країні

Мінцифри планує обладнати «пункти незламності» терміналами супутникового інтернету Starlink. Буде створено тисячі публічних точок із Wi-Fi по всій країні. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає mind.ua.

Наразі вже 20 таких точок встановили у Херсоні, а ще 40 планують обладнати найближчим часом.

"Офіс Президента працює разом із ДСНС над пунктами незламності по всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок із Wi-Fi у всій країні", – пояснив Федоров.