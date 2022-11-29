ПОЛІТИКА НОВИНИМінцифри планує обладнати «пункти незламності» терміналами супутникового інтернету Starlink. Буде створено тисячі публічних точок із Wi-Fi по всій країні
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Пункти незламності в Україні обладнають терміналами Starlink
Фото: Укрінформ
Мінцифри планує обладнати «пункти незламності» терміналами супутникового інтернету Starlink. Буде створено тисячі публічних точок із Wi-Fi по всій країні. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає mind.ua.
Наразі вже 20 таких точок встановили у Херсоні, а ще 40 планують обладнати найближчим часом.
"Офіс Президента працює разом із ДСНС над пунктами незламності по всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок із Wi-Fi у всій країні", – пояснив Федоров.
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29 11 2022 14:21 МЕДІА
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