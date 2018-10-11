Пункти пропуску на Донбасі щодня перетинають близько 35 тисяч людей, – ООС

Щодоби пункти пропуску між контрольованою урядом України та окупованою частинами Донбасу перетинають близько 35 тисяч людей.

"У межах визначених дорожніх коридорів в районі операції Об'єднаних сил ситуація стабільно-контрольована. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком у штатному режимі з 07:00 до 18:30. Пасажиро-транспортний потік залишається на середньодобовому рівні та складає близько 35 тис. осіб щодня в усіх КПВВ в межах Луганської та Донецької областей", – повідомляють в ОС у суботу, 10 листопада.

На Донбасі діють п'ять пунктів перетину лінії розмежування, чотири з них розташовані в Донецькій області, один – "Станиця Луганська", – в Луганській.

Нагадаємо, за день 10 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Президент України Петро Порошенко зробив заяву у зв'язку із проведенням виборів на території окупованого Донбасу.