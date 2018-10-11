Пункти пропуску на Донбасі щодня перетинають близько 35 тисяч людей, – ООС
"У межах визначених дорожніх коридорів в районі операції Об'єднаних сил ситуація стабільно-контрольована. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком у штатному режимі з 07:00 до 18:30. Пасажиро-транспортний потік залишається на середньодобовому рівні та складає близько 35 тис. осіб щодня в усіх КПВВ в межах Луганської та Донецької областей", – повідомляють в ОС у суботу, 10 листопада.
На Донбасі діють п'ять пунктів перетину лінії розмежування, чотири з них розташовані в Донецькій області, один – "Станиця Луганська", – в Луганській.
Нагадаємо, за день 10 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.
Президент України Петро Порошенко зробив заяву у зв'язку із проведенням виборів на території окупованого Донбасу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку