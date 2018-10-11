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Пункти пропуску на Донбасі щодня перетинають близько 35 тисяч людей, – ООС

Зараз діють п'ять пунктів перетину лінії розмежування
Щодоби пункти пропуску між контрольованою урядом України та окупованою частинами Донбасу перетинають близько 35 тисяч людей.
Пункти пропуску на Донбасі щодня перетинають близько 35 тисяч людей, – ООС Фото: unian.ua

"У межах визначених дорожніх коридорів в районі операції Об'єднаних сил ситуація стабільно-контрольована. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком у штатному режимі з 07:00 до 18:30. Пасажиро-транспортний потік залишається на середньодобовому рівні та складає близько 35 тис. осіб щодня в усіх КПВВ в межах Луганської та Донецької областей", – повідомляють в ОС у суботу, 10 листопада.

На Донбасі діють п'ять пунктів перетину лінії розмежування, чотири з них розташовані в Донецькій області, один – "Станиця Луганська", – в Луганській.

Нагадаємо, за день 10 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Президент України Петро Порошенко зробив заяву у зв'язку із проведенням виборів на території окупованого Донбасу.

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10 11 2018 23:25
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