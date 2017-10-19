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Пушиліна змістили з поста глави виконкому найбільшої "партії" "ДНР", - ВІДЕО

Замість нього призначили Наталію Волкову, яку в 2014 році виступала за Донбас в складі України
Дениса Пушиліна змістили з посади голови виконкому "Громадського руху" Донецька Республіка "політичного проекту, який має 64 місця зі 100 в так званій "Народній раді "ДНР"".
Пушиліна змістили з поста глави виконкому найбільшої "партії" "ДНР", - ВІДЕО Олександр Захарченко і Наталя Волкова. Фото: ДАН

Наталія Волкова - директор Донецького музично-драматичного театру.

Про "зміну кадрів" повідомив ватажок "ДНР", голова "Громадського руху" "Донецька Республіка"" Олександр Захарченко, повідомляє агентство сепаратистів "ДАН".

За його словами, Пушилін сконцентрується на роботі в якості "голови Народної ради ДНР".

Відзначимо, що Наталя Волкова навесні 2014 року записувала відеозвернення на фоні українських прапорів і виступала за те, щоб Донбас залишався в складі України.

Нагадаємо, що ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером.

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19 10 2017 13:46
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