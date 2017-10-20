Путін боїться різанини після закриття кордону між Росією і так званими "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що закриття кордонів самопроголошених республік на сході України з РФ призведе до ситуації, подібної до тієї, що виникла під час боснійської війни 1992-1995 років в місті Сребрениця, де сталося масове вбивство мусульман.

"До вирішення політичних питань, до вирішення питання про надання цим територіям особливого статусу, якщо не прийняти закон про амністію, то закриття кордону між Росією і цими республіками призведе до ситуації нарівні з Сребреницею", - сказав Путін на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" в Сочи, повідомляє Reuters.

Путін звинуватив Європу у кризі в Україні, і, на його думку, тільки європейські країни здатні змінити ситуацію.

"На нашу думку, м'яч на європейській стороні", - сказав Путін, за словами якого, через неконструктивну позицію Єврокомісії ситуація в Україні у 2014 році "дійшла до держперевороту".

Він також сказав, що влада Росії готові допомогти біженцям з України з отриманням громадянства, і таке доручення уряд має.

Нагадаємо, що у Ростові-на-Дону ватажок терористів Олександр Захарченко і "смотрящий" від Росії у справах бойовиків - Владислав Сурков відкрили пам'ятник російським "добровольцям", які воювали на Донбасі на боці самопроголошених "республік".