Путін боїться різанини після закриття кордону між Росією і так званими "ЛДНР"
"До вирішення політичних питань, до вирішення питання про надання цим територіям особливого статусу, якщо не прийняти закон про амністію, то закриття кордону між Росією і цими республіками призведе до ситуації нарівні з Сребреницею", - сказав Путін на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" в Сочи, повідомляє Reuters.
Путін звинуватив Європу у кризі в Україні, і, на його думку, тільки європейські країни здатні змінити ситуацію.
"На нашу думку, м'яч на європейській стороні", - сказав Путін, за словами якого, через неконструктивну позицію Єврокомісії ситуація в Україні у 2014 році "дійшла до держперевороту".
Він також сказав, що влада Росії готові допомогти біженцям з України з отриманням громадянства, і таке доручення уряд має.
Нагадаємо, що у Ростові-на-Дону ватажок терористів Олександр Захарченко і "смотрящий" від Росії у справах бойовиків - Владислав Сурков відкрили пам'ятник російським "добровольцям", які воювали на Донбасі на боці самопроголошених "республік".
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