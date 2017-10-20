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Путін боїться різанини після закриття кордону між Росією і так званими "ЛДНР"

Президент Росії спрогнозував ситуацію на Донбасі "нарівні з Сребреницею"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що закриття кордонів самопроголошених республік на сході України з РФ призведе до ситуації, подібної до тієї, що виникла під час боснійської війни 1992-1995 років в місті Сребрениця, де сталося масове вбивство мусульман.
Путін боїться різанини після закриття кордону між Росією і так званими "ЛДНР" Володимир Путін: Фото: ria.ru

"До вирішення політичних питань, до вирішення питання про надання цим територіям особливого статусу, якщо не прийняти закон про амністію, то закриття кордону між Росією і цими республіками призведе до ситуації нарівні з Сребреницею", - сказав Путін на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" в Сочи, повідомляє Reuters.

Путін звинуватив Європу у кризі в Україні, і, на його думку, тільки європейські країни здатні змінити ситуацію.

"На нашу думку, м'яч на європейській стороні", - сказав Путін, за словами якого, через неконструктивну позицію Єврокомісії ситуація в Україні у 2014 році "дійшла до держперевороту".

Він також сказав, що влада Росії готові допомогти біженцям з України з отриманням громадянства, і таке доручення уряд має.

Нагадаємо, що у Ростові-на-Дону ватажок терористів Олександр Захарченко і "смотрящий" від Росії у справах бойовиків - Владислав Сурков відкрили пам'ятник російським "добровольцям", які воювали на Донбасі на боці самопроголошених "республік".

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20 10 2017 06:53
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