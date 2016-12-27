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Росія розпочала поставки газу до анексованого Криму новим магістральним газопроводом

На думку Путіна, це важливе рішення для розвитку Криму на тривалу перспективу
Президент Росії Володимир Путін у режимі відеоконференції дав старт поставкам газу в Крим новим магістральним газопроводом Краснодарський край - Крим.
Росія розпочала поставки газу до анексованого Криму новим магістральним газопроводом Фото: kremlin.ru

У відеоконференції взяли участь глава Республіки Крим Сергій Аксьонов і тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Севастополя Дмитро Овсянніков.

Про готовність системи до запуску доповіли генеральний директор "Чорноморнафтогазу" Ігор Шабанов та диспетчер Сергій Круліковський, повідомляє сайт Кремля.

"Це ще одне дуже важливе рішення для розвитку Криму на тривалу перспективу. Маю на увазі, що надходження російського магістрального газу на Кримський півострів дозволить нам створити абсолютно нову обстановку з точки зору розвитку всього економічного комплексу, рекреаційного комплексу, розвитку соціальної сфери в Криму і Севастополі", - відзначив президент РФ.

"На базі газу, що надходить до Криму, будуть побудовані найближчим часом, у 2017-2018 році, дві електростанції потужністю по 470 мегават... За чотири роки тут має бути побудовано і реконструйовано 70 кілометрів магістральних і 2,5 тисячі міжселищних газопроводів, 8 газоперекачувальних станцій", - заявив Путін, 

Нагадаємо, що Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.

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27 12 2016 14:29
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