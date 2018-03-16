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Путін дестабілізує Україну перед виборами, щоб отримати "зручну" владу, - Олланд

Путін сподівається на слабкість українського уряду і парламенту
Президент РФ Володимир Путін хоче напередодні виборів 2019 року в Україні вбити клин у політичне середовище, щоб зробити його крихким
Путін дестабілізує Україну перед виборами, щоб отримати "зручну" владу, - Олланд Франсуа Олланд. Фото: AFP

Про це екс-президент Франції Франсуа Олланд говорив на зустрічі із студентами в рамках симпозіуму "Революція та війна в Україні та їхні підсумки" у Варшаві, повідомляє Еспресо.TV.

Симпозіум було організовано Європейським коледжем Натолін, на зустрічі були і студенти з України.

"Якщо будемо вважати, що Дональд Трамп забезпечить нам безпеку - станемо слабкими - і цим скористається Путін" - сказав екс-президент.

За його словами, Путін сподівається на слабкість українського уряду і парламенту - і можливо, це помилка його аналітиків.

"Путін хоче напередодні виборів вбити клин у політичне середовище, щоб зробити його крихким і відвернути від нього громадську думку - а після отримати гнучкіший, більш схильний до домовлянь уряд", - пояснив Олланд.

На думку Олланда, українські політики мають бути відповідальними і протистояти реалізації цього плану. Політики ЄС повинні подвоєними зусиллями фінансово і політично підтримувати український уряд, а також тиснути на РФ енергетичними санкціями, адже від цього залежить безпека і самої Європи.

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16 03 2018 20:57
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