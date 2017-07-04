Путін доручив відновити роботу витверезників до початку Чемпіонату світу з футболу
Головний позаштатний нарколог Міністерства охорони здоров'я РФ Євген Брюн заявив, що не виключено, що вони з'являться вже в цьому році.
"МОЗ, МВС , Мінпраці, Мінспортом, Мінфіном Росії та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади опрацьовується питання організації надання допомоги особам, які перебувають у громадських місцях у стані сп'яніння і не потребують надання медичної допомоги", - сказав Брюн російському виданню "Известия".
Відомства зараз знаходяться на стадії узгодження спільної позиції щодо витверезників. Питання відкриття витверезників до ЧС з футболу чиновники опрацьовують за дорученням президента РФ Володимира Путіна.
"Це комплексна проблема, скоро чемпіонат, будуть п'яні вболівальники. Зараз опрацьовується питання з участю регіонів. Масово витверезники відкриють вже у найближчий рік. Це медична частина. Витверезники нам зрозумілі і відомі, що робити з ними теж зрозуміло. Ще залишається опрацювати організаційні і фінансові питання", - сказав Брюн.
У МВС РФ прокоментували, що відсутність повноцінних витверезників стало передумовою до зростання кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння: "Їх число з 2011 по 2016 рік зросла на 65,8%. Тільки 2016 році у стані алкогольного сп'яніння скоєно 440 154 злочини, що на 9,8 % більше, ніж у 2015 році".
Як відомо, витверезники в РФ скасували у 2011 році під час реформи МВС. Функції витвереження громадян було передано медичним закладам, однак нові витверезники так і не відкрилися.
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