"Putin get out of Ukraine": у центрі Лондона українці провели акцію проти агресії Росії

"Британці не знають, що в Україні іде війна. Тому що газети про це вже не пишуть, Україна вийшла з новин дуже давно, тому це єдиний спосіб нагадати"

Кілька десятків людей зібралися в центрі Лондона, увечері 9 січня. Із прапорами та українськими піснями українські активісти, які живуть в Британії, провели акцію проти політики Росії. Вони розташувалися на Даунінг Стріт, безпосередньо навпроти будинку прем’єрки Великої Британії Терези Мей.

Головна мета акції – привернути увагу британців до агресії РФ в Україні, яка триває:

"Британці не знають, що в Україні іде війна. Тому що газети про це вже не пишуть, Україна вийшла з новин дуже давно, тому це єдиний спосіб нагадати - вийти на мирний протест і розказувати людям що відбувається в Україні", - каже лідерка "Євромандан.Лондон" Наталя Равлюк, повідомляє "Громадське".

Акції в урядовому кварталі Лондона українці проводять з початку російської агресії в Азовському морі. Упродовж дії воєнного стану виходили на мирні мітинги щодня. Після закінчення - раз на тиждень.

"Ми задоволені їхньою реакцією. Після того, як ми вийшли, британський корабель прибув до Одеси для підтримки. Не знаю, чи ми його наколядували, чи так співпало, але нас тут чують і бачать", - розповіла учасниця акції.



Фото: Hromadske

Учасники акції наполягають на більших санкціях проти Росії та підтримці Україні.

"Ми завжди говоримо в своїх зверненнях про відключення SWIFT, замороження активів російських олігархів, які близькі до Путіна, про надання військової допомоги Україні, оскільки Британія є підписантом Будапештського меморандуму", - зазначила Равлюк.

Нині українці в Британції готують лист-звернення до прем’єрки Британії Терези Мей про необхідність надання допомоги Україні та сприянню звільнення полонених українців.

Нагадаємо, що в Індії близько 200 мільйонів людей вийшли на загальнонаціональний страйк з вимогою до уряду підвищити зарплати і пенсії, посилити соціальні гарантії, захист від безробіття, а також виконати низку інших вимог.