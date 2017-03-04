Путін готує нове вторгнення в Україну, або в Білорусь, - Atlantic council

Росія створила у 2016 році 25 дивізій та 15 бригад

Нещодавні дії Росії вказують на можливість нової стадії російського вторгнення в Україну і не виключають вторгнення у Білорусь, Прибалтику та на Кавказ.

Таку думку на сторінках видання Atlantic council висловив експерт Стефан Бланк.

Свідченням таких планів Москви автор вважає створення у 2016 році 25 дивізій та 15 бригад. Водночас кількість особового складу зросла тільки на 10 тисяч осіб. Це відповідає радянській моделі, коли основна частина солдат призивалася під час масової мобілізації.

По-друге, як вказує експерт, Росія створила 1-у гвардійську танкову армію, 40 Армію та 8 Армію і розмістила їх всіх поблизу українського кордону. Штаб-квартира 8-ї Армії розміщена у Ростові-на-Дону, звідки легко може вдарити по Кавказу. Більше того, будь-яку з цих армій можна швидко перекинути у напрямку Білорусі.

На додачу до всього, Росія створила ще 4 нові дивізії, також неподалік від кордону з Україною.

Також експерт вказує на велику кількість кібератак, організованих Росією та зростання напруги на Донбасі.

Нагадаємо, що у спільному звіті Державного департаменту безпеки Литви і департаменту військової розвідки Міноборони йдеться, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з країнами Балтії і на сьогоднішній день здатна протягом 24-48 годин почати бойові дії проти них.