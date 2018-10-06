Путін: говорити про обмін ув'язненими "поки що передчасно"
Зокрема, Путін зауважив, що ініціатива провести телефонну розмову між главами України і Росії виходила від української сторони.
"Думаю, в цьому вже проявляється зацікавленість у врегулюванні. У будь-якому разі, я на це дуже сподіваюся", – сказав Путін після завершення роботи саміту Шанхайської організації співробітництва, пише "Радіо Свобода".
Він підкреслив, що президенти обговорювали питання, пов’язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, у тому числі долю російського журналіста Кирила Вишинського.
"Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно, я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити", – сказав Путін.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко і президент Російської Федерації Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання звільнення українських політв'язнів.
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