Путін хоче створити в Євразійському союзі електронну систему для відстеження товарів з України
Відповідну заяву Путін зробив на зустрічі президентів країн ЄврАзЕС в Бішкеку, інформує УНІАН.
"Ще одним елементом зміцнення Євразійського економічного союзу є сполучення інформаційних систем наших держорганів, насамперед митних служб, з метою створення механізму моніторингу руху товарів по території союзу", - сказав Путін.
"Це дало б змогу поліпшити розв‘язання таких проблемних питань для транзиту товарів третіх країн, зокрема й України", - вважає він.
За словами Путіна, про це президенти неодноразово "дискутували" і дійшли висновку, що введення електронної системи відстеження товарів допомогло б і "нашим партнерам, які перебувають поза межами союзу".
Нагадаємо, що згідно з указом Володимир Путіна, Росія вирішила посилити обмеження транзиту українських товарів.
1 січня 2016 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який забороняє прямі транзитні перевезення вантажів з України в Казахстан.
У документі йдеться, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію республіки Казахстан через територію РФ здійснюються тільки з території Білорусі. Таке обмеження пояснюється припиненням дії зони вільної торгівлі між Україною і Росією.
Україна у зв'язку з цим заявила, що розглядає можливість подачі в СОТ позову проти Росії.
Додамо, що ЄС, США, а також Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія та Південна Корея підтримали позицію України в суперечці з Росією щодо транзиту.
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