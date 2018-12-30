Путін і Лукашенко зустрілися ще раз: поговорили про "співіснування у тлінному світі"

Президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели чергові переговори у Кремлі, під час яких обговорили подальший розвиток відносин між країнами.

Зустріч тривала 3,5 години і проходила за зачиненими дверима, повідомляє ТАСС

"Як ми і домовлялися, ми створюємо робочу групу щодо подальшого розвитку наших зв'язків у сфері економіки і по інших напрямках. За вашою пропозицією попрацюємо в напрямку розвитку наших планів у будівництві Союзної держави", - заявив Путін перед початком зустрічі.

У свою чергу Лукашенко зазначив, що Мінськ готовий активізувати діяльність робочої групи з питань російсько-білоруських відносин після різдвяних свят.

"Ми ... домовилися, що серйозно поговоримо про подальше наше співіснування у цьому важкому, тлінному світі, нікуди від цього не дітися, тому що багато проблем треба вирішувати", - сказав Лукашенко.

За його словами, білоруська сторона працювала над узгодженням робочої групи, над питаннями, які сторони мають розглянути для подолання перешкод, "що стоять на шляху інтеграції".

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу, серед інших на зустрічі мали обговорити питання, пов'язані з втратами Мінська від податкового маневру РФ. За його словами, ця тематика і тема подальшої інтеграції в рамках Союзної держави - паралельні питання, які "не зав'язані" один на одного.

Також Пєсков заявив, що про об'єднання Росії і Білорусі в одну державу не йдеться, за його словами, йдеться про "рух назустріч один одному".

Нагадаємо, що Лукашенко поставив завдання озброїти армію країни, створюючи власні зразки озброєння і модернізовуючи наявні.

"Ми повинні в будь-якій точці Білорусі (якщо щось раптом станеться) швидко з'явитися, нанести удар по бандитам і тим, хто посміє до нас сунутися, і піти. Не факт, що нам допоможуть, якщо раптом щось трапиться. Прикладів більш ніж достатньо. Ми бачимо поведінку деяких тут союзників. Ну, окрім Росії, напевно, нам розраховувати нема на кого. І навіть на Росію ми не можемо на 100% покластися", - зазначив він.

Також, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна суверенна і незалежна, і що він ніколи не отримував від Росії жодних пропозицій про приєднання.