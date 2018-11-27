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Путін і Меркель обговорили інцидент в Азово-Чорноморській акваторії

Путін відзначив, що російські прикордонники будуть готові до додаткових пояснень про розвиток подій в районі Керченської протоки
Президент Росії Володимир Путін у ході телефонної розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель висловив сподівання, що Німеччина вплине на Україну в ситуації в Керченській протоці, щоб утримати її від "подальших необдуманих кроків".
Путін і Меркель обговорили інцидент в Азово-Чорноморській акваторії Володимир Путін, Ангела Меркель. Фото: AFP

Глава російської держави під час бесіди дав оцінку "провокаційним", на думку РФ, діям України, повідомляє прес-служба Кремля.

"Розмова, в якій президент Росії висловив стурбованість у зв'язку з рішеннями української сторони про оголошення воєнного стану і приведення збройних сил в повну боєготовність, відбулася з ініціативи німецької сторони", - йдеться у повідомленні.

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"Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні", - передає прес-служба Кремля слова російського лідера.

Путін також відзначив, що російські прикордонники будуть готові до додаткових пояснень про розвиток подій в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

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27 11 2018 10:17
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