Путін і Меркель обговорили інцидент в Азово-Чорноморській акваторії
Глава російської держави під час бесіди дав оцінку "провокаційним", на думку РФ, діям України, повідомляє прес-служба Кремля.
"Розмова, в якій президент Росії висловив стурбованість у зв'язку з рішеннями української сторони про оголошення воєнного стану і приведення збройних сил в повну боєготовність, відбулася з ініціативи німецької сторони", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА
"Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні", - передає прес-служба Кремля слова російського лідера.
Путін також відзначив, що російські прикордонники будуть готові до додаткових пояснень про розвиток подій в районі Керченської протоки.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата