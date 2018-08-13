Путін і Меркель зустрінуться 18 серпня

Президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У понеділок, 13 серпня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував міжнародну поїздку Путіна в кінці тижня, але не уточнив країну, в яку здійснить візит глава російської держави.

У свою чергу "Інтерфакс" з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова інформує, що Путін проведе зустріч з Меркель.

Офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме в урядовій резиденції Мезеберг Путіна.

Як повідомив Зайберт, сторони в ході переговорів обговорять "актуальні питання зовнішньої політики", в тому числі питання сирійського врегулювання, ситуацію на сході України і питання у сфері енергетики".

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.