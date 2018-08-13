Путін і Меркель зустрінуться 18 серпня
У понеділок, 13 серпня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував міжнародну поїздку Путіна в кінці тижня, але не уточнив країну, в яку здійснить візит глава російської держави.
У свою чергу "Інтерфакс" з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова інформує, що Путін проведе зустріч з Меркель.
Офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме в урядовій резиденції Мезеберг Путіна.
Як повідомив Зайберт, сторони в ході переговорів обговорять "актуальні питання зовнішньої політики", в тому числі питання сирійського врегулювання, ситуацію на сході України і питання у сфері енергетики".
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.
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