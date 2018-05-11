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Путін і Трамп не зможуть провести ґрунтовну зустріч у Парижі, – Пєсков

У Путіна заявили про неможливість провести повноцінну зустріч в Парижі 11 листопада
Президент Російської Федерації Володимир Путін і президент США Дональд Трамп не зможуть провести повноцінну зустріч на заходах в Парижі 11 листопада.
Путін і Трамп не зможуть провести ґрунтовну зустріч у Парижі, – Пєсков Фото: reuters.com

Про це в понеділок, 5 листопада, повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".

"У Парижі дійсно, швидше за все, ґрунтовної зустрічі не вийде. Графік багатостороннього заходу, присвяченого 100-річчю закінчення Першої світової війни, не дозволяє таку зустріч провести", – сказав Пєсков.

Тому, за його словами, "Путін і Трамп зможуть перетнутися" на ногах "і визначитися, коли вони зустрінуться в повноформатному варіанті".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть провести "тривалу і ґрунтовну" зустріч в Аргентині на полях саміту G20.

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05 11 2018 23:53
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