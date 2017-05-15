Путін і Земан пожартували про ліквідацію журналістів

Президент Чехії Мілош Земан і його російський колега Володимир Путін пожартували про ліквідацію журналістів.

Про це пише DW.com.

У Пекіні під час двосторонньої зустрічі на полях форуму, присвяченого проекту нового "Шовкового шляху", чеський президент Земан жартома запропонував Путіну "ліквідувати" журналістів, тому що їх "занадто багато".

Путін у відповідь пожартував: "Ліквідувати не треба. Скоротити можна".

Росія знаходиться на 148-му місці в рейтингу свободи ЗМІ за минулий рік, підготовленому міжнародною правозахисною організацією "Репортери без кордонів". Чехія займає 21-е місце.

Нагадаємо, що в Чехії нещодавно пройшли багатотисячні демонстрації проти політики і з вимогою відставки президента Мілоша Земана за його відмову відправити у відставку підозрюваного у корупції міністра фінансів Андрія Бабіша.