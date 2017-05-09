ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін, говорячи про співпрацю Росії і США, заявив, що важко вести діалог з людьми, які плутають Австрію з Австралією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін каже, що Америка - це велика країна з низьким рівнем політичної культури
Відповідну заяву Путін зробив за підсумками участі в саміті БРІКС
Володимир Путін: Фото: ria.ru
"Важко вести діалог з людьми, які плутають Австрію з Австралією. З цим уже нічого не поробиш. Такий рівень, мабуть, політичної культури певної частини американського істеблішменту", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками участі в саміті БРІКС, інформують "РИА Новости".
Як заявив російський лідер, "американська нація, американський народ, Америка - це дійсно велика країна, великий народ ... таких людей з таким низьким рівнем політичної культури".
Нагадаємо, що Путін не планує брати участь у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку у вересні.
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