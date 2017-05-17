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Путін каже, що має аудіозапис розмови Лаврова з Трампом

Президент Росії готовий передати США аудіозапис розмови
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова надати сенату США запис зустрічі міністра закордонних справ Сергія Лаврова з американським президентом Дональдом Трампом.
Путін каже, що має аудіозапис розмови Лаврова з Трампом Фото:gre4kainfo.com

Російський президент на прес-конференції, за підсумками переговорів в Сочі з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, назвав звинувачення в бік Трампа після їх зустрічі з Лавровим "політичною шизофренією".

"Ми бачимо, що в Сполучених Штатах розвивається політична шизофренія, нічим іншим я не можу пояснити звинувачення чинного президента в тому, що він видав Лаврову якісь секрети. До речі кажучи, я сьогодні вже з ним [Лавровим] розмовляв, доведеться оголосити йому зауваження, догану, бо він цими секретами з нами не поділився. Ні зі мною, ні з представниками спецслужб Росії, це дуже погано з його боку", - наводить його слова AFP.

Нагадаємо, що Трамп повідомив Лаврову про плани "Ісламської держави" підірвати пасажирський літак.

Раніше, газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Трамп передав Лаврову і Кисляку під час зустрічі в Білому домі інформацію про діяльність угруповання "Ісламська держава".

Водночас, у Білому домі спростували передачу Трампом главі МЗС РФ секретної інформації.

Пізніше, конгресмени США заявили, що важлива інформація, яку Трамп повідомив Лаврову, була представлена США розвідкою Ізраїля.

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