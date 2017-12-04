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Путін каже, що рівень довіри до США деградував за час президентства Трампа

Загострення відносин між Росією і США відбулося минулого тижня після того, як США завдали ракетного удару в Сирії
Рівень довіри у відносинах між Росією і США за адміністрації президента Дональда Трампа деградував.
Путін каже, що рівень довіри до США деградував за час президентства Трампа Фото:gre4kainfo.com

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, йдеться на сайті Кремля.

"Можна сказати, що рівень довіри на робочому рівні, особливо на військовому рівні, не став кращим, а швидше за все, деградував", - заявив Путін у відповідь на запитання, чи стали відносини зі США за нового президента ще гіршими, ніж за попереднього.

Загострення відносин між Росією і США відбулося минулого тижня після того, як США завдали ракетного удару по сирійському урядовому аеродрому у відповідь на застосування хімічної зброї при авіаударі по місту в сирійській провінції Ідліб.

Нагадаємо, що  США і країни ЄС поклали відповідальність за подію на сили, підконтрольні Башару Асаду, а також російських військових, які підтримують армію Сирії.

У Москві і Дамаску відкинули всі звинувачення в застосуванні хімзброї. Так, російська влада наполягає, що всю хімзброю, що знаходилася в Сирії, було раніше знищено під контролем міжнародних спостерігачів.

Американська авіація в якості відповіді завдала ракетних ударів по військовій базі сирійських сил, знищивши частину урядової авіації. Президент Росії Володимир Путін назвав подію актом агресії проти суверенної держави. Західні країни, а також Туреччина, навпаки, привітали удар.

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У неділю, 9 квітня, постпред США при НАТО Ніккі Хейлі заявила, що влада США може розширити санкції проти Росії через Сирію. У Кремлі, відповідаючи на заяву, відзначили, що російська влада не знають, про які заходи може йти мова.

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