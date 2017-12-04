Путін каже, що рівень довіри до США деградував за час президентства Трампа
Про це заявив президент Росії Володимир Путін, йдеться на сайті Кремля.
"Можна сказати, що рівень довіри на робочому рівні, особливо на військовому рівні, не став кращим, а швидше за все, деградував", - заявив Путін у відповідь на запитання, чи стали відносини зі США за нового президента ще гіршими, ніж за попереднього.
Загострення відносин між Росією і США відбулося минулого тижня після того, як США завдали ракетного удару по сирійському урядовому аеродрому у відповідь на застосування хімічної зброї при авіаударі по місту в сирійській провінції Ідліб.
Нагадаємо, що США і країни ЄС поклали відповідальність за подію на сили, підконтрольні Башару Асаду, а також російських військових, які підтримують армію Сирії.
У Москві і Дамаску відкинули всі звинувачення в застосуванні хімзброї. Так, російська влада наполягає, що всю хімзброю, що знаходилася в Сирії, було раніше знищено під контролем міжнародних спостерігачів.
Американська авіація в якості відповіді завдала ракетних ударів по військовій базі сирійських сил, знищивши частину урядової авіації. Президент Росії Володимир Путін назвав подію актом агресії проти суверенної держави. Західні країни, а також Туреччина, навпаки, привітали удар.
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У неділю, 9 квітня, постпред США при НАТО Ніккі Хейлі заявила, що влада США може розширити санкції проти Росії через Сирію. У Кремлі, відповідаючи на заяву, відзначили, що російська влада не знають, про які заходи може йти мова.
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