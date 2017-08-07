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Путін, Меркель і Макрон обговорили припинення вогню на Донбасі

Лідери країн зустрілися за робочим сніданком
Лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.
Путін, Меркель і Макрон обговорили припинення вогню на Донбасі Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Інформацію підтвердив представник німецького уряду за результатами переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції Еммануеля Макрона і РФ Володимира Путіна, інформує Reuters.

Водночас прес-служба Кремля повідомила, що в ході робочого сніданку Путіна, Меркель і Макрона "обговорювалася ситуація в Україні та шляхи її врегулювання".


Фото: kremlin.ru

З російського боку в зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков і заступник керівника Адміністрації президента - прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що в п'ятницю Путін провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом, на якій, серед інших питань, обговорювалася ситуація в Україні.

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