Путін, Меркель і Макрон обговорили припинення вогню на Донбасі

Лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.

Інформацію підтвердив представник німецького уряду за результатами переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції Еммануеля Макрона і РФ Володимира Путіна, інформує Reuters.

Водночас прес-служба Кремля повідомила, що в ході робочого сніданку Путіна, Меркель і Макрона "обговорювалася ситуація в Україні та шляхи її врегулювання".



Фото: kremlin.ru

З російського боку в зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков і заступник керівника Адміністрації президента - прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що в п'ятницю Путін провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом, на якій, серед інших питань, обговорювалася ситуація в Україні.