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Путін назвав Медведчука українським націоналістом, - ВІДЕО

При цьому, за словами Путіна, Медведчук виступає за тісну співпрацю Росії та України
Президент Росії Володимир Путін вважає, що його кум Віктор Медведчук є українським націоналістом, хоч йому самому це визначення і не подобається.
Путін назвав Медведчука українським націоналістом, - ВІДЕО Володимир Путін, Віктор Медведчук. Фото: lenta.ru

Путін згадав Медведчука після питання, заданого, нібито, з Києва, про те, "чому Росія покинула Україну".

Господар Кремля відповів, що високо цінує цю позицію, але не хоче нашкодити і не втручається у внутрішню політику України. Журналістка уточнила про Віктора Медведчука, який допомагав з обміном полоненими.

Путін розповів, що познайомилися вони, коли той працював керівником адміністрації президента Леоніда Кучми. При цьому Путін вважає його українським націоналістом.

"Його батько був членом ОУН і був засуджений радянським судом", - сказав він.

Далі російський лідер докладно розповів про погляди "свого хорошого знайомого" і підкреслив, що традиційні українські націоналісти, до яких той відноситься, завжди виступали за федералізацію України.

"І до речі Крим вони вважали не українським", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, що кум Володимира Путіна - Віктор Медведчук вважає, що його стосунки з російським президентом йдуть на користь відносинам України і Росії.

Минулого року ГПУ почала розслідувати можливу причетність Медведчука до державної зради, сепаратизму і фінансування тероризму.

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15 06 2017 13:24
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