Путін назвав російських повій "найкращими в світі", - ВІДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у Дональда Трампа не було причин зустрічатися в Москві з дівчатами легкої поведінки, оскільки в якості організатора конкурсів краси він спілкувався з найкрасивішими жінками світу.

"Трамп, коли він приїжджав до Москви, - а я навіть не пам'ятаю, коли це було, кілька років тому, - він не був ніяким політичним діячем, ми навіть не знали про його політичні амбіції", - повідомив Путін на прес-конференції, пише "Настоящее время".

"Це був просто бізнесмен, один з найбагатших людей Америки. Що, хтось думає, що спецслужби ганяються за кожним американським мільярдером? Звичайно, немає, це просто повна маячня", - заявив президент.

"Друге: Трамп приїхав і тут же побіг зустрічатися з московськими повіями. Це доросла людина і, крім того, людина, багато років займався організацією конкурсів краси. Він спілкувався з найкрасивішими жінками світу. Я насилу можу собі уявити, що він побіг в готель зустрічатися з нашими дівчатами зі зниженою соціальною відповідальністю, - додав Путін. - Вони, безумовно, найкращі в світі, але сумніваюся, що Трамп клюнув на це".

"Проституція - це потворне соціальне явище. А ось люди, які замовляють фальшивки подібного роду і які зараз поширюються проти обраного президента США, фабрикують їх і використовують у політичній боротьбі - вони гірше, ніж повії, у них немає ніяких моральних обмежень", - заявив російський президент.

"Таке відчуття, що, потренувавшись, вони готові у себе у Вашингтоні "майдан" організувати, тільки не дати Трампу вступити на посаду", - сказав він.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду менш ніж через місяць, отримав різдвяний лист від президента Росії Володимира Путіна, і він йому дуже сподобався.