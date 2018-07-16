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Путін назвав умову збереження транзиту газу через Україну

Росія готова зберегти транзит газу через Україну
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.
Путін назвав умову збереження транзиту газу через Україну Фото: tass.ru

Про це Путін повідомив під час прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.

"Я запевнив пана президента (Трампа, – ред.), що Росія готова зберегти цей транзит (газу через Україну, – ред.). Більше того, ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, у випадку врегулювання суперечки між суб'єктами господарювання у Стокгольмському арбітражі", – цитує російського президента "Громадське".

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін у форматі віч-на-віч. Зустріч тривала понад 2 години.

Україна в період з січня по червень 2018 року транспортувала 42,2 мільярда кубометрів газу, що на 7,2% менше показників першого півріччя 2017 року.

У травні президент Російської Федерації Володимир Путін уже заявляв, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.

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16 07 2018 19:43
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