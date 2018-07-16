Путін назвав умову збереження транзиту газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.

Про це Путін повідомив під час прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.

"Я запевнив пана президента (Трампа, – ред.), що Росія готова зберегти цей транзит (газу через Україну, – ред.). Більше того, ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, у випадку врегулювання суперечки між суб'єктами господарювання у Стокгольмському арбітражі", – цитує російського президента "Громадське".

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін у форматі віч-на-віч. Зустріч тривала понад 2 години.

Україна в період з січня по червень 2018 року транспортувала 42,2 мільярда кубометрів газу, що на 7,2% менше показників першого півріччя 2017 року.

У травні президент Російської Федерації Володимир Путін уже заявляв, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.