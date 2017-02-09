ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Російської Федерації Володимир Путін не планує брати участь у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку у вересні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін не планує брати участь у Генасамблеї ООН
Президент РФ не приїде до Нью-Йорку на 72-гу сесію Генеральної Асамблеї ООН
Фото: ria.ru
Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише "РІА Новості".
"Участь президента Росії не планується", – зазначив він.
Генасамблея ООН відкриється 12 вересня. З 19 вересня почнуться обговорення загальнополітичних питань у рамках тижня високого рівня.
Також очікується, що президент США Дональд Трамп виступить на Генасамблеї ООН з промовою і обговорить зі світовими лідерами реформу ООН.
Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)", ініційовану Україною.
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