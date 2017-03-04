Путін не згадав теракт у Петербурзі за підсумками переговорів з Лукашенком

Президент Росії Володимир Путін, роблячи заяву за підсумками переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенко, не згадав теракт в метро Санкт-Петербурга

У свою чергу Лукашенко висловив подяку Путіну за переговори, що відбулися, незважаючи на "трагічна подія", не ставши уточнювати, про що саме йде мова. Співчуття Лукашенко публічно висловлювати не став, , передає "Медуза".

Лукашенко також згадав, що частина переговорів була присвячена питанням безпеки. Цей пункт, підкреслив він, був включений в порядок до "трагічної події".

На зустрічі, як заявили лідери двох країн, були досягнуті угоди про розробку єдиних правил щодо ринку газу. Крім того, вдалося домовитися про поїздку в Білорусь фахівців Мінсільгоспу РФ, щоб "опрацювати питання про дотримання білоруськими підприємствами фітосанітарних норм". Лукашенко також оголосив, що Росія погодилася "рефінансувати" білоруський борг.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом. СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня



