Путін: Нинішня влада України не здатна вирішити проблему Донбасу
Про це він сказав на прес-конференції за підсумками Східноазіатського саміту, повідомляє ТАСС.
На думку Путіна, "країни Заходу повинні засуджувати не вибори на Донбасі, а політичні вбивства, що відбуваються там".
"Що стосується засудження будь-ким цих виборів: ми щось не чули про засудження вбивств, які відбуваються на територіях невизнаних республік, ось в чому вся справа, – сказав президент РФ. – Спочатку потрібно засудити вбивства, які там відбуваються, політично мотивовані".
У той же час Путін заявив, що Росія "буде працювати з будь-якою новою владою України, іншого рішення проблеми Донбасу, крім мирного немає".
"Ми, проте, вважаємо, що іншого шляху немає, і все одно доведеться домовлятися. Сподіваюся, що люди, які очолять країну в майбутньому, хто б це не був,... прийдуть до висновку про те, що іншого шляху, крім мирного, не існує, і потрібно виконувати мінські угоди", – сказав президент РФ.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.
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