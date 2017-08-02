Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Путін оголосив про неминучість "прекрасного майбутнього Росії", - ВІДЕО

Головне - це віра "в себе, в свої сили, в свою країну", впевнений Путін
Президент Росії Володимир Путін назвав "прекрасне майбутнє Росії" неминучим.
Путін оголосив про неминучість "прекрасного майбутнього Росії", - ВІДЕО Володимир Путін. Фото: AFP

"Фундаментальні основи, на яких стоїть наша країна, мають настільки глибокі, настільки міцні корені, що її чудове, прекрасне майбутнє неминуче", - заявив Путін на церемонії вручення премій молодим вченим, інформують "РИА Новости".

Під час щорічного новорічного звернення Путін зазначив, що 2016 рік був непростим, проте він зміг відкрити "величезні резерви здібностей". Він додав, що росіян об'єднує спільна надія на "найкраще".

Нагадаємо, що нещодавно росіяни обурились тим, як у російському місті Сєров в одному з гуртожитків утворився двометровий крижаний сталагміт з фекалій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat