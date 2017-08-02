Путін оголосив про неминучість "прекрасного майбутнього Росії", - ВІДЕО

Головне - це віра "в себе, в свої сили, в свою країну", впевнений Путін

Президент Росії Володимир Путін назвав "прекрасне майбутнє Росії" неминучим.

"Фундаментальні основи, на яких стоїть наша країна, мають настільки глибокі, настільки міцні корені, що її чудове, прекрасне майбутнє неминуче", - заявив Путін на церемонії вручення премій молодим вченим, інформують "РИА Новости".

Під час щорічного новорічного звернення Путін зазначив, що 2016 рік був непростим, проте він зміг відкрити "величезні резерви здібностей". Він додав, що росіян об'єднує спільна надія на "найкраще".

Нагадаємо, що нещодавно росіяни обурились тим, як у російському місті Сєров в одному з гуртожитків утворився двометровий крижаний сталагміт з фекалій.