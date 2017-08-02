CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін назвав "прекрасне майбутнє Росії" неминучим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін оголосив про неминучість "прекрасного майбутнього Росії", - ВІДЕО
Головне - це віра "в себе, в свої сили, в свою країну", впевнений Путін
Володимир Путін. Фото: AFP
"Фундаментальні основи, на яких стоїть наша країна, мають настільки глибокі, настільки міцні корені, що її чудове, прекрасне майбутнє неминуче", - заявив Путін на церемонії вручення премій молодим вченим, інформують "РИА Новости".
Під час щорічного новорічного звернення Путін зазначив, що 2016 рік був непростим, проте він зміг відкрити "величезні резерви здібностей". Він додав, що росіян об'єднує спільна надія на "найкраще".
Нагадаємо, що нещодавно росіяни обурились тим, як у російському місті Сєров в одному з гуртожитків утворився двометровий крижаний сталагміт з фекалій.
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08 02 2017 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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